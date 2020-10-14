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Общество

На Урале «Магнит» оштрафовали за то, что продавцы неправильно носили маски

Теперь администрация магазина должна выплатить 200 тысяч рублей
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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Теперь администрация магазина должна выплатить 200 тысяч рублей

Теперь администрация магазина должна выплатить 200 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июне этого года представители администрации Ивдельского ГО Свердловской области проверяли, насколько хорошо в округе соблюдается «антиковидный» режим. Специалисты выяснили, что в продуктовом магазине «Магнит» сотрудники были без перчаток и носили неправильно маски. А для посетителей не было намечено разметки соцдистанции.

- Фотографии и акт о выявленных нарушениях были направлены в территориальный отдел Роспотребнадзора. Надзорное ведомство усмотрело в действиях магазина административное правонарушение и возбудило дело, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

В итоге, юрлицо было оштрафовано на 200 тысяч рублей. Однако представители «Магнита» не согласились с таким решением и пытались оспорить его в Свердловском областном суде. Но его все равно оставили без изменений.

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