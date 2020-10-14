Крытый пешеходный мост через пути построит СвЖД на о.п. ВИЗ в черте Екатеринбурга

Проект нового моста Фото: ОАО «РЖД»

Свердловская железная дорога приступает к строительству нового пешеходного моста через пути на остановочном пункте (о.п.) ВИЗ в черте Екатеринбурга. Он заменит существующий пешеходный мост 1954 года постройки. Объект возводится по инвестиционной программе ОАО «РЖД».

Новый мост спроектирован с учетом современных стандартов и требований, в том числе доступности для маломобильных групп населения. Как и существующий мост, он будет иметь три схода: два по концам для обеспечения безопасного сквозного прохода жителей микрорайона Заречный и один к островной платформе для выхода пассажиров к поездам. У каждого лестничного схода будут оборудованы лифты, благодаря которым объект станет удобнее для граждан с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, пассажиров с детскими колясками и тяжелым багажом.

Верхняя часть моста будет выполнена в форме арки, закрытой сверху профилированным металлическим листом, с боков – вертикальной декоративной сеткой. Крытая конструкция защитит пешеходов от дождя и снега. Внутри будет смонтировано освещение. Для бесперебойной работы лифтового оборудования в зимнее время предусмотрен электрообогрев шахт.

Проект нового моста Фото: ОАО «РЖД»

В настоящее время на месте строительства развернуты подготовительные земляные работы под установку наземных конструкций моста. Для пассажиров электропоездов, прибывающих на береговую платформу, выход в город временно организован через павильон остановочного пункта.

Окончание строительных работ запланировано до конца 2021 года. После сдачи объекта в эксплуатацию старый пешеходный мост на о.п. ВИЗ будет демонтирован.

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Ныне действующий пешеходный мост на о.п. ВИЗ был построен по типовому проекту в середине 1950-х гг. для безопасного перехода граждан через железнодорожные пути. В то время к подобным объектам еще не предъявлялись особые требования в части обеспечения транспортной безопасности (крытая конструкция) и доступности для маломобильных групп населения (наличие лифтовых подъемников). Сейчас при создании новых и реконструкции существующих объектов учитываются все требования закона «О социальной защите инвалидов» и др. При этом СвЖД системно работает над тем, чтобы маломобильные пассажиры могли свободно себя чувствовать на вокзалах, станциях и иных объектах, где пока не запланирована реконструкция.