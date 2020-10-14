Екатеринбуржец стащил у школьника сотовый телефон

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В полицию Екатеринбурга обратилась женщина, которая рассказала, что у ее маленького сына украли сотовый телефон. Неизвестный мужчина стащил его в подъезде одного из домов. Ущерб, по словам женщины, составил около 10 тысяч рублей.

На вызов сразу же выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели подъезд и изучили записи с камер видеонаблюдения. Мужчина успел там «засветиться».

- В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался безработный и ранее судимый за кражи житель Екатеринбурга, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Полицейские обнаружили и забрали похищенное имущество. В настоящее время оно приобщено к материалам уголовного розыска.

Полицейские выяснили, что этот же воришка украл из строительного магазина инструменты стоимостью больше 16 тысяч. На него завели ряд уголовных дел по статьям «грабеж» и «кража». В первом случае ему грозит до четырех лет, во втором – до пяти лет тюрьмы, отмечает ОТВ.

До решения суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде. В полиции считают, что он причастен еще к серии краж. Всех, кто пострадал от его рук, просят позвонить по телефонам: 8(343)356-42-15 либо 02.