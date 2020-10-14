В Екатеринбурге подожгли дверь ЦГБ №6

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Минувшей ночью, 14 октября, в Екатеринбурге неизвестные подожгли входную дверь поликлиники при ЦГБ №6. Как сообщают очевидцы, туда бросили бутылку с зажигательной смесью. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу информацию об этом подтвердили.

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №5. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ведомстве.

По итогам проверки будет принято соответствующее решение.