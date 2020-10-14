Экс-гендиректора «Титановой долины» оставили под домашним арестом

Артемию Кызласову грозит до 15 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге экс-гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова оставили под домашним арестом. Сегодня утром, 14 октября, Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию адвоката Кызласова.

- Указанным постановлением ему был продлен срок домашнего ареста по 17 ноября 2020 года включительно без изменения ранее установленных судом запретов, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Областной суд оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений, апелляцию адвоката – без удовлетворения.

Напомним, Артемия Кызласова и его сообщника Михаила Шилиманова задержали сотрудники ФСБ сразу после получения взятки в размере 2,5 миллионов. В июле этого года фигурантов дела отпустили из СИЗО под денежный залог, но прокуратура не согласилась с таким решением. Поэтому обоих поместили под домашний арест. Кызласову грозит до 15 лет тюрьмы.

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