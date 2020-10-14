Уральцы стали реже обращаться в ломбарды

За шесть месяцев ломбарды заключили 364 тысячи договоров займа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За шесть месяцев этого года ломбарды Свердловской области заключили 364 тысячи договоров займа. Как выяснили в Центробанке, это на 7% меньше, чем год назад. При этом объем выданных займов вырос на 6% - до 3,5 миллиардов рублей.

- За год количество ломбардов в Свердловской области сократилось на 23%. На 1 июля этого года в регионе действовало 99 ломбардов, - рассказали в пресс-службе регионального Центробанка. – Это вызвано как исключением из реестра уже недействующих компаний, так и изменениями в законодательстве.

Так, с 12 октября легально работать сможет только тот ломбард, который подал необходимое заявление на внесение в госреестр ломбардов Банка России. Раньше в реестр ломбарды включались автоматически по данным ФНС. Кроме того, теперь ломбардам запрещено выдавать займы на сумму больше, чем оценочная стоимость вещи.