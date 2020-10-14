Роспотребнадзор проверил магазин в Нижнем Тагиле, где маску покупателям давали «напрокат»

Магазину грозит крупный штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим днем, 13 октября, жители Нижнего Тагила стали жаловаться в соцсетях на то, что в продуктовом магазине «Пятерочка» покупателям, у которых не было с собой медицинской маски, давали одну – напрокат.

- Я зашел в магазин, забыв взять с собой маску. На кассе мне любезно дали маску, предложив тут же надеть ее. Я поначалу подумал, что они заботятся о здоровье своих потребителей, и надел ее, - рассказывает подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил». – Но вот после покупки меня также любезно попросили снять маску и вернуть ее обратно кассиру! Это что же, получается, что маска-то одна на всех? Хотя в стране уже чуть ли не карантин!

Информация об этом оперативно была передана сотрудникам Роспотребнадзора, которые выехали в магазин с проверкой. Однако ничего подобного не нашли. Но, при этом, нашли другие нарушения.

- Дезинфекция проводилась просроченным средством, отсутствует пятидневный запас масок для сотрудников, журнал термометрии ведется не в полном объеме, не всеми сотрудниками обеспечено правильное ношение масок, отсутствует прибор для обеззараживания воздуха, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В итоге, за эти нарушения на юрлицо был составлен административный протокол. Магазину теперь грозит крупный штраф.