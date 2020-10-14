Житель Китая пытался вывезти из Екатеринбурга контрабандой девять миллионов

Житель Китая пытался вывести из Екатеринбурга контрабандой девять миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово таможенники поймали жителя Китая, который пытался контрабандой вывезти из Свердловской области девять миллионов рублей. Мужчина летел рейсом «Екатеринбург – Харбин» и пытался пронести деньги в ручной клади, без письменного декларирования.

- Суд признал гражданина виновным, назначил наказание в виде судебного штрафа в 100 тысяч рублей, а, поскольку он не предоставил никаких доказательств, подтверждающих происхождение денег и их принадлежности другому лицу, деньги, выступающие предметом контрабанды, конфисковали, - рассказали в пресс-службу УФССП России по Свердловской области.

В итоге, все девять миллионов забрали и обратили в доход государства.