Украл дешевый телефон: в Екатеринбурге поймали квартирного вора

Мужчину до решения суда поместили под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 12 октября в полицию Екатеринбурга обратилась 51-летняя местная жительница, которая рассказал, что из ее квартиры пропал сотовый телефон стоимостью 11 тысяч рублей. На место выехали сотрудники полиции и осмотрели дом. Оказалось, что к ней в квартиру пробрался воришка, прямо через входную дверь, который и вытащил из сумки мобильник.

Спустя час, около 23:50, вора поймали. Им оказался 32-летний безработный и ранее неоднократно судимый за кражу житель Верхней Салды.

- Мужчина сознался в содеянном. У него обнаружили и забрали похищенное имущество, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – На него завели уголовное дело по статье «Кража».

Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до шести лет тюрьмы. До решения суда его отправили под стражу.

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