Рядом с «Белым домом» в Екатеринбурге построят подземный паркинг

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Архитекторы Екатеринбурга планируют благоустроить «пятачок» на улицах Антона Валека – Февральской Революции – Октябрьской площади, рядом с правительством Свердловской области. На участке хотят построить подземную парковку. Архитекторы уверены, что въезд и вход на парковку «не нарушат сложившийся внешний облик городской территории».

Строительство парковки – за счет инвесторов. Она станет подарком Екатеринбургу к его 300-летию. Рядом с паркингом появятся детские площадки и амфитеатр для публичных выступлений.

- Проект разработан с учетом всех возрастных категорий горожан и их предпочтений. Тем, кто любит активное времяпрепровождение, мы предлагаем массу площадок для этого. Все, кто хочет отдохнуть с книгой, могут разместиться в гамаках и лаунж-зонах, - рассказал главный архитектор бюро ARCHIFORM Тимур Абдуллаев.

Проект бюро был утвержден.