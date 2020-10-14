Екатеринбург снова окутал смог

Предупреждение о НМУ первой степени опасности действует ровно сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург снова погрузился в смог. Синоптики Уралгидрометцентра выдвинули предупреждение о НМУ первой степени опасности. Оно будет действовать ровно сутки.

- с 20:00 13 октября до 20:00 14 октября на территории ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщили синоптики. – Отмена предупреждения с 20:00 14 октября.

Предупреждения о смоге действуют не только в Екатеринбурге, но еще в Нижнем Тагиле и Каменск-Уральском. Напомним, эта неделя в столице Урала обещает быть теплой, но вот к выходным температура начнет постепенно спадать, и ночью уже появится легкий минус.