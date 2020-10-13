В Екатеринбурге ищут пострадавших от женщины, которая набирала животных по объявлению и продавала как породистых

Пострадавшие хозяева питомцев продолжают обращаться в фонд за помощью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Фонд «Зоозащита» ищет пострадавших от женщины, которая по объявлению набирала животных и продавала как породистых. При этом животные были в плохом состоянии. Зоозащитники считают, что она зарабатывала таким образом в течение 10 лет.

- Многие горожане, руководствуясь желанием купить подешевле, а по-русски «нахаляву», породистую кошку или собаку, попались на удочку и потеряли в итоге и питомцев, и деньги, - рассказали в фонде. - В течение 10 лет ни один из пострадавших не пожелал обратиться в полицию, и мошенница безнаказанно продолжала губить животных. Содержание в антисанитарных условиях всех скопом, конечно, вызывало инфекции у животных и они либо очень тяжело и долго болели, либо умирали.

Сейчас пострадавшие хозяева питомцев начали обращаться в фонд за помощью. Как рассказали зоозащитники, сотрудники полиции уже опросили более 30 человек. Сегодня волонтеры передали в полицию ещё 18 контактов тех, кто готов дать показания.

Фото: Instagram/zoozashita_ekb

- Сейчас идёт сбор материалов, проверки, и мы вновь просим откликнуться людей, которые узнали на фото ту, у кого вы купили больное животное или ту, которой вы пристроили кошку или собаку, - написали зоозащитники на своей странице в Instagram.

Пострадавших просят обращаться в Фонд «Зоозащита» через соцсети. Зоозащитники передадут информацию в МВД.

Мы запросили комментарий в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, нам обещали ответить в ближайшее время.