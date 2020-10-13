«Позарилась на хозяйскую еду»: в Свердловской области женщина жестоко расправилась со своей собакой

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В селе Филькино Свердловской области женщина жестоко расправилась со своей собакой. Об инциденте сообщили ее односельчане, заметившие, как она пытается избавиться от тела своего питомца. Очевидцы обратились в полицию и рассказали, что у погибшей собаки по кличке Мина имелись колото-резаные раны. Силовики оперативно установили, что хозяйкой животного является местная 28-летняя жительница по имени Анастасия.

- Подозреваемая при опросе дала признательные показания, что убила пса в порыве ярости, находясь в состоянии токсического опьянения, а от главного вещдока намеревалась избавиться, выбросив его в овраг. Причиной варварского поступка якобы стало то, что голодная собака позарилась на продукты питания хозяйки. Вместо того чтобы покормить домашнее животное, женщина схватила нож и несколько раз ударила в район расположения сердца. Раны оказались смертельными, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Как выяснилось, женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи чужого имущества и угрозу убийством. В обоих случаях суд назначил ей наказание в виде обязательных работ. Кроме того, по словам Валерия Горелых, за неадекватное поведение ее лишили родительских прав на трех несовершеннолетних детей. До судебного разбирательства в отношении хозяйки Мины вынесена мера процессуального принуждения - обязательство о явке.