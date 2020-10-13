В Екатеринбурге для борьбы с коронавирусом могут задействовать Центр медицины катастроф

Чем именно будет заниматься Центр медицины катастроф не уточняется Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский во время заседания оперативного штаба поднял вопрос о том, чтобы задействовать возможности Центра медицины катастроф для борьбы с коронавирусом. Обсудить это с региональным оперштабом он поручил начальнику Управления здравоохранения Екатеринбурга Денису Демидову. Чем именно будет заниматься Центр медицины катастроф не уточняется.

Также мэр поставил задачу в ближайшее время разработать поэтапный график развёртывания резервов техники для Службы скорой медицинской помощи города.

Напомним, что в Екатеринбурге как в других городах Свердловской области недавно вновь начался рост количества заболевших коронавирусом. Последние дни количество новых случаев заражения в регионе переваливает за 200. За все время в Свердловской области коронавирус подтвердили у 31 550 человек.