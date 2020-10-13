В Свердловской области ищут место для строительства мусоросортировочного комплекса

Выбранные для завода места изучаются с точки зрения природоохранного законодательства и логистики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области обсуждают, где будет располагаться мусоросортировочный комплекс. Как рассказал заместитель министра ЖКХ Свердловской области Егор Свалов, площадки для завода пока не называются, потому что любой вариант может вызывать нездоровую реакцию. Сейчас эти места изучаются с точки зрения природоохранного законодательства и логистики.

- Сейчас мы уже на завершающей стадии согласования конкурсной документации, вскоре будем подводить итоги с экспертным сообществом - уточнять технические параметры мусоросортировочного комплекса и полигона, - рассказал Егор Свалов в эфире ОТВ. - До конца года объявим конкурс на концессию. Надеемся привлечь от трёх до пяти участников федерального уровня.

Как только будет определён победитель конкурса по концессии, он приступит на всех участках к бурению скважин, изучению определённых слоев, миграции животных и так далее. В прошлом году, когда мусорная реформа споткнулась о протесты недовольных граждан, мы рассказывали, что в регионе складывается непростая ситуация. Мусор можно либо сжигать, либо перерабатывать. Первый вариант еще год назад отверг губернатор, а для второго надо строить новые полигоны и мусоросортировочные заводы. Большая часть нынешних полигонов уже выработала свой ресурс.

Тогда министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов рассказал, что Екатеринбургу нужны два завода - на севере и юге, иначе мусор вывозить будет просто некуда. В любом случае окончательное решение о строительстве будут принимать после обсуждения с жителями и прохождения всех экспертиз.