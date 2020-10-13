Кто чаще всего болеет коронавирусом в Свердловской области: отвечает оперштаб

На сегодняшний день в регионе подтверждено 31 550 случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Свердловской области опубликовал возрастную структуру заболевших COVID-19. Согласно инфографике чаще всего коронавирусом в регионе болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет. Таких пациентов среди заболевших 36,2%. Следующие в возрастной статистике занимают уральцы в возрасте от 50 до 64 лет – 24,6%. Третье место занимают люди из группы риска – старше 65 лет. Их среди заболевших – 18,4%. Меньше всего заболевших среди людей в возрасте от 18 до 29 лет.

- Такие данные планируется публиковать один раз в неделю. Берегите себя и своих близких. Надевайте маски, чтобы защититься от вируса, соблюдайте дистанцию и чаще мойте руки, - рассказали в оперштабе.

Фото: оперштаб

На сегодняшний день в регионе зарегистрирвоано 31 550 случаев заражения коронавирусом. 208 из них были подтверждены за прошедшие сутки.