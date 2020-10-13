Екатеринбуржец объяснил, почему зверски убил 61-летнюю соседку

Мужчина прокомментировал свой поступок. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге на два месяца взяли под стражу Юрия Лопатина, которого обвиняют в жестоком убийстве женщины на ЖБИ. Кровавая история произошла 12 октября в квартире на Новгородцевой,25/2.

У 32-летнего Юрия Лопатина произошел конфликт с гражданской женой, с которой мужчина воспитывает полугодовалого сына.

В какой-то момент женщина вышла на лестничную клетку. На звуки ссоры из квартиры вышла

- Продолжившуюся в подъезде ссору услышала 61-летняя соседка данной семьи. Она вышла из своей квартиры и стала заступаться за молодую женщину. Агрессия подозреваемого перекинулась на пожилую женщину. Он зашел к ней в жилище и причинил 61-летней женщине множественные ножевые ранения, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, подозреваемый превратил тело женщины в кровавое месиво. Он не только бил ее ножом в туловище, но и проткнул глаза.

- Разъяренный сосед столь зверски расправился с потерпевшей, что даже видавшие разные жуткие картины сыщики ужаснулись увиденному. В области головы, туловища и конечностей пострадавшей была обнаружена серия колото-резаных ран, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Также представитель полицейского главка рассказал, что в прошлом Юрий Лопатин имел судимости по статьям «Угроза убийством», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и за грабеж.

Предполагаемого убийцу по горячим следам задержали сотрудники уголовного розыска.

Интересно, что во время суда когда Алексея Лопатина брали под стражу, он свою причастность к жуткому убийству на ЖБИ не отрицал.

- Почему вы убили бабушку? - спросил корреспондент «КП» после суда.

- Потому что я ее убил, - ответил Алексей Лопатин.

На мужчину завели уголовное дело по первой части статьи 105 (убийство). Под стражей он пробудет до 12 декабря.