Житель Екатеринбурга пожаловался на бездействие полиции после кражи оградки с могилы матери

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Житель Екатеринбурга Вячеслав Костюченко обратился в прокуратуру с жалобой на бездействие сотрудников отдела полиции № 15. Мужчина случайно обнаружил, что с могилы его матери на Северном кладбище пропала металлическая оградка. Ущерб был оценен в 20 тысяч рублей, именно в такие деньги обойдется новая.

- Мама умерла в 1998 году. Я больше чем уверен, что оградку украли похоронщики, чтобы легко подзаработать. Ужасает, что в полиции даже не делали вида, что займутся расследованием. В конце концов можно было опросить сторожа! – рассказал «КП» Вячеслав Костюченко.

На запрос мужчины в службе городских кладбищ ответили, что никто могилу его матери не трогал. В официальном ответе от начальника ОП № 15 говорится, что заявитель не предоставил нужных документов.

Мы обратились за разъяснением в пресс-группу УМВД, но на момент публикации не получили его.