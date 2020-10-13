Убийцам Ксении Катаргиной продлили арест

Все трое - выходцы из Челябинской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 13 октября, областной суд продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве молодой мамы Ксении Катаргиной. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

- Свердловский областной суд продлил Марату Ахматвалиеву, Михаилу Фдоровичу и Екатерине Меньшиковой меру пресечения в виде содержания под стражей по 10 декабря 2020 года включительно, - рассказали в суде.

Напомним, все трое обвиняемых – выходцы из Челябинской области. Они признались, чтобы сделать это ради того, чтобы продать внедорожник 27-летней Ксении. Девушка 10 октября поехала на Уралмаш, чтобы продать свою Audi Q5. Там она должна была встретиться с потенциальными покупателями. Но вскоре перестала выходить на связь. Ее искали пять дней и, в итоге, нашли убитой в колодце в частном секторе у Северного кладбища.

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