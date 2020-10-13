В Екатеринбурге откроют еще один КТ-центр

Первый КТ-центр в Екатеринбурге открылся на базе областного тубдиспансера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге планируют открыть еще один КТ-центр – на этот раз на базе госпиталя для ветеранов войн. Об этом во время брифинга заявил заместитель губернатора Павел Креков. Напомним, ранее «КП-Екатеринбург» писала о том, что КТ-центр вновь открывается на базе областного тубдиспансера.

- Есть очереди на компьютерные томографы. Стало больше нуждающихся в этих обследованиях, - заметил чиновник. – Чтобы было меньше очередей, мы открываем дополнительные томографы на базе госпиталя ветеранов войн, который будет работать полноценно.

Павел Креков также заметил, что, если вдруг мощностей двух КТ-центров в Екатеринбурге не хватит, власти «подключат дополнительные в Верхней Пышме». Кроме того, по его словам, уже в середине ноября в Краснотурьинске на деньги меценатов откроется инфекционный госпиталь. Он будет рассчитан на 200 коек, в нем также будет КТ.