Магомед Исмаилов проведет бой с Иваном Штырковым в Санкт-Петербурге

Последний бой Исмаилов провел против Александра Емельяненко. Фото: пресс-служба клуба "Архангел" Михаил

Уральский боец Иван Штырков (17-1-1) из клуба «Архангел Михаил» проведет бой против Магомеда Исмаилова (16-2-1). Поединок станет главным событием на турнире АСА 114 в Санкт-Петербурге.

Бойцы уже неоднократно заявляли, что готовы выйти в клетку, и только сейчас этот бой стал реален. До сегодняшнего дня Исмаилов выступал в среднем весе, Штырков — в полутяжелой.

В декабре прошлого года Иван впервые попробовал спуститься в 84 кг, но опыт оказался неудачным — боец не смог восстановиться после весогонки и потерпел первое поражение в карьере. После этого уже Магомед дебютировал в тяжах в июле и техническим нокаутом одержал победу над Александром Емельяненко. Так что бой Штырков против Исмаилова пройдет в 93 кг.

- Оба бойца провели за свою карьеру по 18 поединков, в большинстве из которых они одержали победы. Помимо этого, у них схожи и статистические данные: в среднем оба проводят по 1,5 раунда за бой, имеют схожие показатели по финишам и сабмишенами, - сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».