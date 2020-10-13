На Урале пенсионеры стали чаще болеть COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области люди в возрасте 65+ стали чаще болеть коронавирусом. Об этом во время брифинга с журналистами заявил заместитель губернатора Павел Креков. При этом, по его словам, реже стали болеть школьники – а потому дополнительные осенние каникулы, как это было в Москве, вводить в регионе не будут.

- Количество заболевших школьников уменьшается. Сегодня увеличилось число заболевших в возрасте 65+. Будем ряд мер предпринимать, чтобы вывести работающих этого возраста на дистант, - заявил чиновник. – Если надо, дадим больничные листы. Активизируется волонтерское движение.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области уже больше 31,5 тысяч зараженных и 661 погибший.