На Среднем Урале вновь откроют обсерваторы для ковидных больных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области вновь планируют открывать обсерваторы для ковидных больных. В них будут размещать уральцев, вернувшихся из-за границы, а также тех, у кого подтвержден диагноз, и кто идет на поправку.

- Накоплен опыт и лечения, и ведения больных в условиях не только стационара. Легкие больные могут быть оставлены дома. Больные с динамикой на выздоровление могут быть отправлены в места временного размещения, - рассказал во время брифинга заместитель губернатора Павел Креков. – Мы их начинаем открывать. Это позволит разгрузить койки в стационарах.

Напомним, не так давно свердловский Минздрав поручил открыть в регионе еще 1715 коек для пациентов с коронавирусом. Ранее мы также писали, что областной тубдиспансер вновь перепрофилируют в КТ-центр.