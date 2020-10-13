В Екатеринбурге «Стальное дерево» помогло построить парк для активного отдыха детей и взрослых

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

При поддержке грантовой программы «Стальное дерево» благотворительного фонда «Милосердие» (социального партнера Группы НЛМК) работники ВИЗ-Стали завершили благоустройство сквера на улице Татищева в Екатеринбурге.

На средства полученного гранта в прошлом году в сквере волонтеры завода оборудовали детскую площадку для малышей. Чтобы расширить возможности для активного отдыха детей разного возраста, в этом году там установили два дополнительных комплекса для активного отдыха горожан. Елена Крылова построила зону для занятий воркаутом, а Ольга Щербо – спортивно-игровой комплекс для детей старшего возраста. Площадки оборудованы по самым современным стандартам и включают различные конструкции для отдыха и спорта с высоким уровнем безопасности.

На открытии обновленного сквера выступил глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Андрей Морозов. Он отметил высокую социальную значимость проектов программы «Стальное дерево», благодаря которой у жителей района появилось новое общественное пространство для семейного отдыха. Волонтеры ВИЗ-Стали провели для гостей праздника мастер-класс по воркауту и спортивные конкурсы, за участие в которых вручили сувениры и сладкие подарки.

Программа «Стальное дерево» направлена на защиту окружающей среды, благоустройство социальных пространств и улучшение качества жизни. Она стартовала в 2017 году и позволила сотрудникам предприятий Группы НЛМК в Алтайском крае, Липецкой, Белгородской и Калужской областях воплотить десятки общественно полезных проектов. После запуска программы в прошлом в Свердловской области добровольцы реализовали более 10 проектов, среди которых детский спортивно-игровой комплекс и площадка для занятий воркаутом в Екатеринбурге, сквер в Нижних Сергах, экстрим-парк в Березовском.

Принять участие в проекте могут все желающие. Подать заявку можно на miloserdie.nlmk.com. Максимальный размер гранта на реализацию проекта — 300 000 рублей.