Уралец убил экс-мужа своей сожительницы и выбросил его в канализацию

Мужчину отправили на 10 лет в колонию строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туринске, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя Павла Астафьева, которого обвиняют в убийстве бывшего мужа своей сожительницы. Все произошло в начале апреля этого года: мужчина, будучи пьяным, решил заглянуть в гости к своей подруге. Зайдя к ней в квартиру, он обнаружил там незваных гостей.

Между мужчинами возникла ссора. Астафьев приревновал и решил убить бывшего супруга подруги.

- Он нанес несколько ударов рукой и ногой в область головы потерпевшего, после чего, продолжая свой преступный умысел, нанес ему один удар ножом в область шеи, причинив последнему колото-резаную рану, от которой в последствии потерпевший скончался на месте, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Чтобы избавиться от ответственности, Астафьев сбросил труп в канализацию. Но его все равно быстро обнаружили – благодаря бдительности соседей.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, теперь он должен выплатить родственникам погибшего компенсацию морального вреда в размере 1,2 миллионов рублей.