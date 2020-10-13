В оперштабе объяснили, почему школьникам Свердловской области не продлили осенние каникулы вслед за Москвой

Осенние каникулы в большинстве школ Свердловской области начнутся 26 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенние каникулы у школьников Свердловской области начнутся с 26 октября. Они продлятся до 2 ноября. При этом у части школ каникулы пройдут со 2 по 6 ноября, то есть на неделю позже. Ранее в Москве из-за подъема роста заболеваемости по коронавирусу каникулы детям увеличили до двух недель. Предполагалось, что также будет и в Свердловской области, однако отдыхать дети на Урале будут всего неделю. Сегодня, 13 октября, представители регионального оперативного штаба по борьбе с болезнью объяснили причину этого.

- Надо просто посмотреть на те категории людей, которые сейчас болеют коронавирусом, - говорит Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - У нас увеличивается число заболевших в возрасте от 65 лет и выше. А вот количество заболевших школьников уменьшается. Поэтому оснований для дополнительных каникул нет. Многие школьники болеют ОРВИ и ряд школ закрыты. Но говорить, что там идет всплеск заболеваемости нельзя.

За минувшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано еще 208 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в Свердловской области диагноз был подтвержден у 31 550 человек.