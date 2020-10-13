«Температура ночью немного поднялась»: заместитель губернатора Свердловской области рассказал об ощущениях после прививки от коронавируса

Павел Креков вместе с другими людьми, которые первыми получили российскую вакцину от COVID-19, сейчас каждый день записывает свое самочувствие в специальный дневник на сайте Минздрава. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная российскими учеными, по-прежнему проходит испытания. Однако в рамках этого исследования ее уже успели получить, в том числе и высокопоставленные чиновники. Так, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков прошел вакцинацию две недели назад. Сегодня, 13 октября, он рассказал о своих ощущениях после вакцинации от коронавируса.

- Жив и совершенно замечательно себя чувствую, - говорит Павел Креков. - Ощущений не было, за исключением первых суток. После введения вакцины немного температура ночью поднялась. Но вся симптоматика исчезла буквально уже к утру. На этом все и закончилось. С момента прививки прошло две недели. Это половина того срока, который нужен для выработки антител. Уколов делается два по вакцине «Спутник V». Недавно с доктором мы говорили, который тоже сделал прививку. У него тоже в первый день была температура – 37 с небольшим.

Павел Креков также отметил, что большая часть людей, которые уже сделали прививку, сейчас находятся под наблюдением медиков. Они заполняют специальный дневник на сайте Минздрава России, в котором фиксируют свое самочувствие.

- В большинстве случаев дополнительных ощущений люди не испытывали, - говорит Павел Креков.