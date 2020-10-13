На Среднем Урале от COVID-19 умерли еще шесть человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердились еще шесть смертей от коронавируса. Всего их, таким образом, в регионе уже 661. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попали 208 новых случаев заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+155).

Общее количество зафиксированных в регионе случаев – 31550.

На сегодняшний день 162 пациента находятся в тяжелом состоянии, 136 из них – в реанимации, в том числе 91 подключен к аппарату ИВЛ. Число пациентов в средней тяжести – 617.

Кроме того, за минувшие сутки из больниц выписали 156 пациентов. Всего от коронавируса вылечились 23358 человек.