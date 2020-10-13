На Среднем Урале от COVID-19 умерли еще шесть человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердились еще шесть смертей от коронавируса. Всего их, таким образом, в регионе уже 661. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попали 208 новых случаев заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+155).
Общее количество зафиксированных в регионе случаев – 31550.
На сегодняшний день 162 пациента находятся в тяжелом состоянии, 136 из них – в реанимации, в том числе 91 подключен к аппарату ИВЛ. Число пациентов в средней тяжести – 617.
Кроме того, за минувшие сутки из больниц выписали 156 пациентов. Всего от коронавируса вылечились 23358 человек.