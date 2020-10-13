В Екатеринбурге 54-летний мужчина с ножом набросился на пьяных подростков

У пострадавшего подростка ножом оказалась задета печень. Сейчас он в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 54-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство 17-летнего подростка. Все произошло 12 октября на улице Онежской.

Как рассказал руководитель следственного отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Вячеслав Бабушкин, конфликт вспыхнул когда компания подростков пришла сдавать аккумулятор. У них возник конфликт с работником пункта приема из-за цены, которую им предложили. После этого они решили уйти. Но на улице их настиг мужчина и ударил ножом одного из ребят.

Теперь на него завели уголовное дело о «Покушении на убийство».

Источник в правоохранительных органах рассказал «КП-Екатеринбург» подробности произошедшего. По его словам, пятеро подростов в момент произошедшего были пьяны. А 17-летний парень, получивший удар ножом, в прошлом имел судимость по статье 117 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Компания подростков довольно сильно избила мужчину, доставшего нож. Полицейским удалось задержать его по горячим следам.

- У мужчины диагностированы перелом левой доли лица и множественные ушибы головы, - уточнил наш собеседник. – Сейчас он находится в больнице под охраной полицейских.

Подросток, получивший удар ножом, также сейчас в больнице. У парня задета печень.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что выяснят, почему компания несовершеннолетних ночью находилась на улице без присмотра взрослых.

- Сотрудники ПДН отдела полиции № 7 выясняют обстоятельства нахождения группы несовершеннолетних в ночное время без контроля родителей, что привело к совершению тяжкого преступления в отношении подростка. Как стало известно, молодые люди ввели в заблуждение родителей относительно своих планов на вечер, сказав, что собираются провести время у одного из друзей, однако находились ночью во дворе жилого дома по улице Онежской, - рассказали в ведомстве.