В Екатеринбурге еще на четырех улицах запретят парковаться

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

На улицах Екатеринбурга продолжают устанавливать знаки, запрещающие парковку. Так, в четвертом квартале этого года оставлять машину нельзя будет еще на четырех улицах. Знаки решили установить после многочисленных жалоб местных жителей.

Ограничения введут на участках:

- на улице Энгельса: от Горького до Гоголя;

- на улице Победы: от проспекта Космонавтов до Ильича;

- на внутриквартальном проезде от Краснолесья до дома №151 на Краснолесья;

- на внутриквартальном проезде от 8 Марта до здания №205А на 8 Марта (около Станции скорой медпомощи имени Капиноса).

В администрации Екатеринбурга отмечают, что знак «Остановка запрещена» в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных.