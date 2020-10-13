Малышке из Карпинска, которую мать полгода прятала в шкафу, сделали свидетельство о рождении

Девочку перевели из реанимации в педиатрию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Малышка Полина из Карпинска, которую мать с рождения прятала ото всех в шкафу и кормила водой, сейчас находится в ОДКБ №1 в Екатеринбурге. Туда ее вертолетом доставили из Краснотурьинской больницы, после чего экстренно поместили в реанимацию – девочка была слишком истощена.

Прошли пара дней, и Полина начала поправляться: потихоньку есть, играть, реагировать на окружающих. И ее было решено переводить в педиатрическое отделение. Сегодня, 13 октября, главврач ОДКБ №1 Олег Аверьянов рассказал о ее состоянии. А детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков, который также присутствовал во время беседы с журналистами, сообщил, что Полине, наконец, сделали свидетельство о рождении.

- Сейчас свидетельство о рождении есть. Органы социальной политики очень быстро это сделали. Будем смотреть дальше, как будет развиваться территории. Она не очень простая, - рассказал Мороков.

Действительно, у малышки Полины не было совсем никаких документов, поскольку мать родила ее дома и в больницу не обращалась.

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