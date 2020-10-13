ВИЗ-Сталь и ВИЗ заботятся о ветеранах производства

Фото: ВИЗ-Сталь

В честь международного Дня пожилого человека более 1000 ветеранов ВИЗ-Стали и ВИЗа (предприятия Группы НЛМК) получили материальную помощь от предприятий. Дополнительную финансовую поддержку и подарки направили ветеранам с ограниченными возможностями передвижения и пенсионерам, которым исполнилось 90 лет. На эти цели предприятия выделили более 1,2 млн рублей.

– Работе с ветеранами ВИЗ-Сталь и ВИЗ уделяют большое внимание. В период сложной эпидемиологической обстановки из-за COVID-19 волонтеры предприятий взяли шефство над заслуженными заводчанами, которые оказались в группе риска. Добровольцы доставляют им на дом продукты и товары первой необходимости, покупают лекарства и бытовую технику, занимаются отправкой и получением почты и т.д., – отметила начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

Фото: ВИЗ-Сталь

Забота о ветеранах – важное направление социальной политики ВИЗ-Стали и ВИЗа. Ветераны получают от завода бесплатные путевки для санаторно-курортного лечения, целевую материальную помощь на приобретение лекарств, слуховых аппаратов, проведение офтальмологических операций, зубопротезирования и т.д. Для них проводят праздники, организуют активных отдых, экскурсии на завод, встречи с молодыми металлургами.