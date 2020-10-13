На Урале хозяин собаки заплатит 400 тысяч семье погибшего мужчины

Овчарка набросилась на незванного гостя и загрызла его насмерть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Талице, что в Свердловской области, под суд отправили жителя поселка Пионерский, собака которого насмерть загрызла прохожего. Все произошло 1 мая прошлого года: погибший, изрядно выпив, зашел на территорию обвиняемого, подошел к будке, где на привязи сидела овчарка. Животное заметило незванного гостя и набросилось на него. От полученных травм мужчина умер в больнице.

- Указанное стало возможным из-за того, что вход на земельный участок был не оборудован воротами и не ограничен, - заметили в пресс-службе региональной прокуратуры. – При этом, для охраны участка ответчиком на нем были размещены четыре овчарки. И владелец несет за них ответственность.

Согласно правилам, собаки на свободном выгуле могут содержаться только за забором или в изолированном помещении. Но их хозяин не потрудился это сделать.

Тогда родственники погибшего мужчины обратились в суд с требованием выплатить им компенсацию морального вреда – в общем, 400 тысяч рублей. Суд требования удовлетворил.