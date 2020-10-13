Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На Урале хозяин собаки заплатит 400 тысяч семье погибшего мужчины

Тот, будучи пьяным, зашел на частную собственность, где на привязи сидели четыре овчарки
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
КомментироватьОставить комментарий
Овчарка набросилась на незванного гостя и загрызла его насмерть

Овчарка набросилась на незванного гостя и загрызла его насмерть

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Талице, что в Свердловской области, под суд отправили жителя поселка Пионерский, собака которого насмерть загрызла прохожего. Все произошло 1 мая прошлого года: погибший, изрядно выпив, зашел на территорию обвиняемого, подошел к будке, где на привязи сидела овчарка. Животное заметило незванного гостя и набросилось на него. От полученных травм мужчина умер в больнице.

- Указанное стало возможным из-за того, что вход на земельный участок был не оборудован воротами и не ограничен, - заметили в пресс-службе региональной прокуратуры. – При этом, для охраны участка ответчиком на нем были размещены четыре овчарки. И владелец несет за них ответственность.

Согласно правилам, собаки на свободном выгуле могут содержаться только за забором или в изолированном помещении. Но их хозяин не потрудился это сделать.

Тогда родственники погибшего мужчины обратились в суд с требованием выплатить им компенсацию морального вреда – в общем, 400 тысяч рублей. Суд требования удовлетворил.

ЧП