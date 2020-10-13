В Екатеринбурге на рабочем месте задержали 22-летнего парня из Верхнего Тагила, обвиняемого в убийстве девушки

Нож, найденный на месте преступления. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге следователи разбираются в обстоятельствах убийства 22-летней женщины. В преступлении обвиняется ее знакомый, 22-летний парень из Верхнего Тагила.

- В ночь на 9 октября обвиняемый прибыл к своей 22-летней знакомой, проживавшей в арендуемой квартире по улице Шевченко в Екатеринбурге, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - В ходе общения между обвиняемым и девушкой возник конфликт. На почве ссоры молодой человек вооружился ножом и нанес им потерпевшей удар в область шеи.

От раны девушка скончалась на месте происшествия. Сам убийца, когда понял, что сделал, сбежал из квартиры. Однако вскоре сотрудники полиции пришли к нему на работу и задержали его. Сейчас он находится под стражей.

- Тайну нелепой гибели девушки сотрудники службы уголовного розыска и их коллеги из областного полицейского главка узнали, что называется, «по горячим следам», - добавляет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Тело девушки было обнаружено в однокомнатной квартире, которую она снимала с июля прошлого года у женщины-инженера одной из коммерческих структур города.

Как оказалось, убийца ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.