В Екатеринбурге на год закрывают улицу в Верх-Исетском районе

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге строители перекроют движение по улице Школьников: от Красноуфимской до Котельникова. Проехать по ней нельзя будет ровно год: с 1 ноября 2020 года по 1 ноября 2021 года.

Как отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, это необходимо для строительства нового дома в границах улиц Репина – Заводской – Красноуфимской. Работы ведет ООО «Специализированный застройщик Репина».

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Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели и заранее планировать свой маршрут.