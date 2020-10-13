В Свердловской области выросла естественная убыль населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

За семь месяцев нового года, с января по август, рост естественной убыли населения составил больше 60% - 11852 человека. Тогда как за аналогичный период прошлого года она составила 7290.

Кроме того, как отмечают в Свердловскстате, за семь месяцев в регионе на свет появились 29196 малышей. Это, опять же, меньше, чем за аналогичный период прошлого года. и погибли 21048 уральцев – это на 2,2 тысячи больше. Скорее всего, на скачок смертности сказалась пандемия коронавируса, пик которой как раз пришелся на конец весны – начало лета.

Напомним, за все время COVID-19 в регионе погибли, по официальным данным, 655 человек. Каждый день фиксируется сразу по нескольку смертей.