Сбил и уехал: в Екатеринбурге в аварии пострадал подросток

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге минувшим вечером, в районе улицы Чкалова, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 14-летний мальчик. По предварительной информации, его сбил водитель, когда тот переходил дорогу на зеленый свет. В итоге, подростка с закрытым переломом левой стопы доставили в детскую больницу.

Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас полицейские устанавливают его личность, а также опрашивают всех очевидцев аварии.

Если вы вдруг стали свидетелем наезда, обязательно сообщите об этом в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефонам: 8 (912) 686-95-55 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51

WhatsApp: +7(912) 050-91-07

Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru