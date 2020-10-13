В Свердловской области за год вырос уровень преступности

Уровень преступности вырос на 3% Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала этого года в Свердловской области зарегистрировано 44295 преступлений – это на 3,1% больше, чем за девять месяцев прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Так, например, число преступлений небольшой тяжести составляет 50,4%, еще 22,3% - к тяжким (выросли на 3,2%) и особо тяжким (выросли на 9,1%). Кроме того, 35,3% преступлений произошли в общественных местах – больше половины в городах и ПГТ. В результате погиб 441 человек, еще 650 получили травмы.

В региональной прокуратуре также отметили, что больше половины всех зарегистрированных преступлений – это кражи (55,3%). Уровень коррупции вырос на 16,4%. Кроме того, с начала года зарегистрировано 301 преступление, связанное с нарушением ПДД. В них 104 человека погибли.