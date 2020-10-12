В Каменске-Уральском пьяный водитель на «Газели» устроил гонки с инспекторами ГИБДД

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В Каменске-Уральском в ночь с субботы на воскресенье 11 октября около 01:30 сотрудникам ГИБДД пришлось преследовать пьяного водителя «Газели». Мужчина не остановился по требованию госавтоинспекторов и промчался мимо давя на газ. При этом, по словам инспекторов, водитель всячески нарушал правила и вел себя на дороге крайне опасно.

- В ходе преследования водитель, управляя транспортным средством на высокой скорости, неоднократно совершал опасные маневры, создавая угрозу для здоровья и жизни других участников дорожного движения. По громкоговорящему устройству полицейские неоднократно требовали прекратить движение, но водитель игнорировал законные требования сотрудников ДПС, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Водитель пытался скрыться от инспекторов по центральным улицам города. Погоня продолжалась пока водитель не заехал на парковку. Как рассказали в ГИБДД, за рулем «Газели» был 42-летний мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, и был лишен прав. В этот раз водитель снова был пьян. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.

Теперь водитель «Газели» будет привлечен к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ. Также сегодня суд назначил мужчине административный арест на 10 суток. За невыполнение требования сотрудника полиции об остановке автомобиля ему грозит административный штраф в размере от 500 до 800 рублей. Кроме того водитель понесет административную ответственность за проезд на запрещающий сигнал светофора и за неиспользование ремня безопасности.