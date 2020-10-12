На реконструкцию «Салюта» выделили около 4,5 миллионов рублей

Легендарный кинотеатр закрылся в феврале Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник Департамента образования Администрации Екатеринбурга Константин Шевченко, вступивший в должность пятого октября, рассказал о дальнейшей судьбе кинотеатра «Салют». Напомним, что помещение закрыли для кинопоказа в феврале этого года. Здание передали городскому Центру творчества детей и юношества «Одарённость и технологии» для организации здесь секций и кружков.

- На сегодня выделено около 4,5 миллиона рублей для того, чтобы привести здание в нормативное состояние, чтобы оно соответствовало требованиям к образовательным организациям, - рассказал Константин Шевченко. - Мы рассчитываем, что «Салют» станет ещё одной полноценной точкой притяжения общественности, которая интересуется вопросами образования.

Как рассказал начальник Департамента образования, Центр творчества детей и юношества предложил концепцию развития «Салюта» в качестве комьюнити-центра. Здесь будут развиваться такие направления дополнительного образования детей, как медиа и техническое творчество. Уже к новому году «Салют» начнет работать в тестовом режиме.

Напомним, что легендарный кинотеатр «Салют» работал в городе с 1912 года. Последние сеансы здесь прошли 14 февраля, в День всех влюбленных. Решение о закрытии кинотеатра приняли в мэрии Екатеринбурга.