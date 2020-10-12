В Екатеринбурге водитель «ГАЗ» сбил ребенка, переходящего дорогу на мигающий зеленый

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге, девятилетний мальчик, переходя дорогу на мигающий зеленый сигнал светофора, попал под колеса автомобиля. ДТП произошло на Радищева, 51 в 12 дня. Водитель автомашины «ГАЗ 333023 2766» объяснил сотрудникам ГИБДД, что выехал на перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора, когда неожиданно для него на пешеходный переход вышел мальчик. Он предпринял меры экстренного торможения, но наезда избежать не удалось.

- Водитель автомашины «ГАЗ 333023 2766» двигаясь по улице Радищева со стороны улицы Шейнкмана в сторону улицы Гурзуфская, при пересечении регулируемого перекрестка улиц Радищева - Московская допустил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Девятилетний мальчик с ушибами и с черепно-мозговой травмой был госпитализирован в детскую больницу. Сотрудниками полиции установлено, что автомашиной «ГАЗ 333023 2766» управлял 56-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 22 года. Госавтоинспекторы устанавливают причину ДТП, после чего примут мотивированное решение.