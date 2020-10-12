СвЖД выплатила 15,3 миллиардов рублей налогов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды за 9 месяцев 2020 года

ОАО «РЖД» является крупнейшим заказчиком для предприятий Фото: Алексей БУЛАТОВ

За девять месяцев (январь – сентябрь) 2020 года Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД» на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 15,3 млрд рублей.

В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 7,4 млрд рублей, в том числе в бюджеты субъектов:

· в бюджет Свердловской области 2,8 млрд рублей;

· в бюджет Пермского края 1,2 млрд рублей;

· в бюджет Тюменской области 1,3 млрд рублей;

· в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 1,4 млрд рублей;

· в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0,7 млрд рублей.

При этом ОАО «РЖД» является крупнейшим заказчиком для предприятий. В 2020 году для нужд холдинга планируется приобрести продукцию промышленных предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму 84,9 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава).

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Свердловская железная дорога является основой транспортной системы Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и обслуживает территорию площадью 1,8 млн кв. км (10% территории Российской Федерации) с населением более 10,5 млн человек (7% населения страны).