В Екатеринбурге воры обчистили школу, стащив из нее ноутбуки

Сейчас похитителей ищет полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге неизвестные обчистили школу, оставив класс информатики без компьютеров. ЧП произошло в школе №55, которая расположена на улице Городская,2Б.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник, из школы пропали шесть ноутбуков. Работники школы пока не знают, когда именно в класс наведались воры. Дело в том, что занятия по информатике у учеников 55-й школы начались в нынешнем учебном году только на прошлой неделе. Тогда и стало известно о краже.

Теперь воров ищет полиция.

- По данному факту сотрудниками отдела полиции №4 проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к инциденту, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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