Пользователи «ВКонтакте» пожертвовали 15 миллионов смертельно больным детям

Фото: предоставлено пресс-службой "ВКонтакте"

10 октября самая крупная соцсеть в России «ВКонтакте» отметила день рождения. По такому случаю каждый пользователь мог сделать пожертвование в благотворительный фонд «Подари жизнь». Удалось собрать внушительную сумму – 15 миллионов рублей. Все эти деньги направят деткам с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

Поддержать благотворительный фонд можно было в приложении «Колесо фортуны», где разыгрывались призы на сумму больше миллиарда рублей. Участники, которые отправляли пожертвования, получали дополнительные подарки и больше шансов победить. Пользователи сделали больше 200 тысяч пожертвований.

Приложение продолжит работать и собирать пожертвования после розыгрыша призов. Кроме того, в честь дня рождения «ВКонтакте» начал потихоньку обновлять фирменный стиль.