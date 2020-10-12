Живодер из Екатеринбурга, жестоко избивший собачку в лифте, избежал тюрьмы

Геннадий Вялков по решению суда обязан отработать 320 часов обязательных работ Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор живодеру, который в конце лета в лифте жестоко избил собаку по кличке Николь. Она принадлежала гражданской жене мужчины, женщина присутствовала во время расправы, но ничего не сделала.

Усилиями полиции и волонтеров пекинеса удалось забрать. Временно приютили у себя сотрудники фонда «Зоозащита». На Геннадия Вялкова, а именно так зовут живодера, завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Сегодня, 12 октября, ему вынесли приговор. Суд назначил ему 320 часов обязательных работ. Суд учел, что у мужчины есть малолетний ребенок. Кроме того, во время заседания он полностью признал вину.

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