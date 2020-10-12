Живодер из Екатеринбурга, жестоко избивший собаку в лифте, полностью признал вину

До решения суда собака находится у волонтеров "Зоозащиты" Фото: Олег ГАЛИМОВ

Сегодня, 12 октября, в Екатеринбурге судят мужчину, который в конце лета жестоко избил собачку своей гражданской жены в лифте. Запись расправы попала на камеру видеонаблюдения. На живодера завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», а пекинеса Николь забрали к себе волонтеры фонда «Зоозащита».

Сегодня выяснилось, что Геннадий Вялков, а именно так зовут мужчину, избил животное из-за того, что был пьян. А затем оплатил лечение собаки.

- Я раскаиваюсь, но очень хочу вернуть собаку, - заявил на суде Вялков во время последнего слова, полностью признав вину. - Прошу строго не судить.

Помощник прокурора запросил для него наказание в виде 360 часов обязательных работ.

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