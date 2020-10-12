Живодер из Екатеринбурга объяснил, зачем избил собаку в лифте

Сначала живодер отказался общаться с прессой Фото: Олег ГАЛИМОВ

Сегодня, 12 октября, в Екатеринбурге судят живодера, который «прославился» тем, что в конце лета жестоко избил в лифте собачку своей сожительницы. Момент расправы попал на камеры видеонаблюдения. На мужчину завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Сначала Геннадий Вялков отказался общаться с журналистами, но затем все-таки решил объяснить, зачем избил собаку.

- Мы вернулись из отпуска. В то время собака была у знакомых. И раньше проблем не было. Она выполняет все команды. Просто упиралась, не заходила в лифт, - рассказал Вялков.

При этом мужчина надеется, что собаку ему вернут. Дома у него еще есть кошка, которую волонтеры также пытались изолировать.

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