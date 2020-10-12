На Урале на «черной передержке» нашли трупы собак

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Несколько дней назад волонтеры фонда «Зоозащита» из Екатеринбурга отправились в Артемовский. Там обосновалась «черная передержка», на которой вот уже несколько лет мучают собак. Только в этот раз зоозащитники обнаружили не худых изголодавшихся животных, а настоящие трупы – скелеты, которые пролежали там не один месяц.

- Живодеры с Артемовского, давно осваивающие бюджетные деньги на смертях животных, славятся по всей Свердловской области, ХМАО, ЯНАО и других регионах, - рассказали зоозащитники. – Жестокость, с какой они действуют, просто поражает. Уже давно написано на них множество заявлений, зафиксировано огромное количество фактов и нарушений, но они продолжают свои жестокие дела.

Вместе с сотрудниками «Зоозащиты» на передержку приехали сотрудники полиции и СМИ. Благодаря их поддержке с территории удалось вывезти 16 щенков и 13 взрослых собак. Многие животные все еще остались в приюте.

- С дознавателем мы также на связи, экспертизу трупа будем проводить на следующей неделе, - добавили волонтеры.

Сейчас зооспасатели просят помощи у всех неравнодушных, чтобы оплатить лечение вывезенных собак. Подробную информацию, чем помочь, можно найти в Instagram фонда.