В Екатеринбурге у поликлиники образовалась гигантская очередь из детей, сдающих тест на COVID-19

Все дошкольники – воспитанники одного детсада, где у воспитательницы нашли коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранним утром 12 октября в Екатеринбурге у поликлиники детской больницы №15 на Эльмаше образовалась гигантская очередь. родители с детьми пытались сдать тесты на коронавирус. Все дошкольники – воспитанники детсада №136. У их воспитательницы обнаружили COVID-19, поэтому всем им теперь предстоит сдать анализы.

В региональном оперштабе «Комсомолке» объяснили, почему образовались большие очереди. Так, по их словам, вообще тестирование контактных детей дошкольного возраста проводится на дому. Однако в этом случае пришлось сделать исключение.

- Обычно списки детей и адреса передаются в поликлинику по месту жительства для организации работы выездной службы, - рассказали в оперштабе. – В данном случае было принято индивидуальное решение об организации пункта тестирования в здании с отдельным входом и с выполнением всех требований к безопасности процесса.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора прорабатывают возможность и дальше тестировать детей в таком формате.