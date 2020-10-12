До конца года в Екатеринбурге появится 4700 доз от коронавируса

До конца года в Екатеринбург и города Свердловской области поступит новая вакцина от коронавируса. В первую очередь ее будут ставить людям, которые находятся в группе риска, а также медикам, которые работают непосредственно с заболевшими. Всего к началу 2021 года планируется доставить около 4700 доз вакцины.

- По цифрам сложно что-то комментировать, но я могу сказать, что вакцина от коронавируса придет, граждане будут ее получать, - говорит Денис Демидов, начальник управления здравоохранения.

По его словам, охват вакцинации пока ниже, чем у прививки от гриппа, но в дальнейшем вакцину от коронавируса смогут ставить всем жителям города.

Российская вакцина «Спутник-V» планирует поставляться малыми дозами во все регионы страны. На сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 31 342 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из которых 23 202 уже выписаны. В больницах находятся 600 пациентов в разной степени тяжести. За последние сутки выявлено 218 случаев новой коронавирусной инфекции.